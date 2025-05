Passeggiata contro la base militare. Un’ottantina con il Movimento

PONTEDERALa "passeggiata informata" organizzata dal Movimento No Base nei terreni della Tenuta Isabella a Gello ha coinvolto un’ottantina di persone. Un’iniziativa molto simile a una scampagnata che è stata pensata dal Movimento per mantenere alta l’attenzione e la contrarietà al progetto della base militare dei reparti d’élite dei carabinieri. A Pontedera, secondo il progetto, è prevista la costruzione di un poligono di tiro da 500 metri ed una pista d’addestramento. Con gli edifici e i locali previsti a Pisa, la spesa della base di addestramente dovrebbe aggirarsi sui 520 milioni di euro. Per il Movimento No Base ha parlato Lorenzo Tamberi. "Solo a Pontedera ci sono 80 alloggi popolari vuoti – ha detto – Per ripararli e rimetterli a disposizione delle famiglie che non hanno una casa ci dicono che i soldi non ci sono. Ma per ’armare’ il nostro territorio si progetta di spendere fra Pisa e Pontedera 520 milioni di euro, mezzo miliardo, per implementare quello che è già l’hub militare più importante del centro Italia. Soldi spesi per portare la guerra a giro per il mondo. Questa passeggiata, invece, nasce dalla volontà di fare vedere questa campagna e pensare a quante cose si potrebbero invece fare con quei soldi".