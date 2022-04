Pasquetta e martedì con festival e le celebrazioni per la patrona

Pasquetta e martedì tra processione delle Paniere (lunedì alle 18) e dei ceri (martedì) in onore della patrona, Beata Diana Giuntini, e festival d’Europa. Tornano le manifestazioni di Pasquetta a Santa Maria a Monte dopo tre anni a causa della pandemia. Programma ricchissimo di eventi quello messo a punto dal Comune che va a incastrarsi nelle millenarie celebrazioni dedicate alla patrona. "Durante questi due giorni sarà in vigore ordinanza sindacale con l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratori qualora non sia possibile garantire in modo continuativo l’isolamento con persone non conviventi", scrive la sindaca Ilaria Parrella. Tra le iniziative più interessanti l’inaugurazione dei pannelli illustrativi della storia del borgo a porta San Giovanni e porta al Mercato, in via XXIV Maggio.