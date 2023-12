"Parte di noi". Due eventi con la comicità

VALDICECINA

Prosegue la rassegna teatrale P.arte da Noi e Officine Papage organizza due appuntamenti imperdicon il teatro comico. Il primo sarà il 7 dicembre, alle 21:15, al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance, dove andrà in scena "Cosa ti cucino, amore?" della Compagnia Laboratori Permanenti in collaborazione con Seven Cults: uno spettacolo comico, nella direzione stilistica dello humour nero inglese, che con un’ironia tutta al femminile, moderna e originale, coinvolge lo spettatore in modo sottile, spiazzandolo e sorprendendolo continuamente. Una sarabanda di equivoci, fraintendimenti, colpi di scena coinvolge le tre protagoniste sul palco (Caterina Casini, Maria Cristina Fioretti, Carlina Torta), alle prese con la preparazione di una festa, che non prevede invitati. Secondo appuntamento l’8 dicembre, alle 21:15 a La Pista a Castelnuovo Valdicecina, con l’inimitabile Anna Meacci, che porterà in scena uno dei suoi cavalli di battaglia "Volevo fare la Dj", uno spettacolo esilarante, un viaggio nell’adolescenza dell’attrice toscana, che racconta il ruolo della musica, e di tutti quei brani che sono stati colonna sonora della sua e delle nostre vite.

Tra dischi in vinile, note e parole, Anna Meacci ripercorre piccoli e grandi momenti della nostra storia. L’appuntamento sarà inoltre preceduto da un’apericena organizzata dalla Pro Loco a partire dalle 19:30 a La Pista. Prenotazione obbligatoria: [email protected].