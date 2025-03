Parte Biologicando. Piccoli chef all’opera

"Biologicando": un corso di cucina dedicato a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, un’opportunità per preparare piatti semplici e gustosi, sviluppando creatività e autonomia in cucina. Gli incontri si terranno presso il Centro Educazione Ambientale a Fornacette e sono un’occasione per avvicinare i bambini al mondo della cucina in modo divertente e interattivo. Durante il corso i piccoli chef si cimenteranno nella preparazione di ricette sane e gustose, per acquisire consapevolezza sull’alimentazione. Per ogni bambino è richiesta la partecipazione di un adulto. "Biologiocando" è un’iniziativa gratuita, ma è necessaria l’iscrizione. Per maggiori informazioni contattare il numero 3387171253.