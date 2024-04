Parcheggio ex Ape. E’ battaglia legale

PONTEDERA

Doveva già essere pronto e a disposizione degli automobilisti da tempo. Invece i lavori assegnati nell’agosto 2022 per la realizzazione del parcheggio multipiano nel magazzino ex Ape di viale Rinaldo Piaggio non sono mai iniziati. Una situazione che in seguito ai gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori a suo tempo segnalati al raggruppamento temporaneo di imprese appaltatore ha portato il Comune di Pontedera a risolvere il contratto di appalto integrato, addebitando al Rti aggiudicatario il "grave inadempimento contrattuale". Quindi ad inizio aprile la società capogruppo del Rti notificava al Comune di Pontedera la citazione in giudizio davanti al Tribunale di Pisa per chiedere, tra l’altro "di accertare e dichiarare la risoluzione per esclusiva colpa della Stazione appaltante", "dichiarare l’illegittimità, invalidità o comunque inefficacia della menzionata determina con cui l’amministrazione comunale disponeva la risoluzione contrattuale" e di "condannare il Comune di Pontedera al risarcimento in favore della società per il danno emergente e lucro cessante, quantificati in 1.063.295,47 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria".

Il Comune si difenderà da dette pretese nell’udienza fissata per il 30 settembre prossimo. Nel frattempo c’è un percorso parallelo per definire una nuova progettazione definitiva, adeguando i prezzi all’aumento dei costi dell’acciaio che dal febbraio 2020 è notevolmente aumentato, per poi fare una nuova gara. Intanto, un mese fa, sono stati conclusi i lavori per la rimozione della pericolosa copertura in acciaio. Un intervento che sarebbe stato comunque preliminare alla realizzazione del nuovo multipiano da 400 posti auto.

l.b.