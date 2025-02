Parcheggi biblioteca: "A maggio il cantiere"

"Ci siamo, se tutto funziona, nel mese di maggio parte il cantiere con l’obiettivo di avere i parcheggi fruibili della nostra biblioteca per settembre/ottobre, con la ripartenza delle scuole". Lo annuncia il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, provando a dettare un primo cronoprogramma di uno degli interventi più attesi in città. Sono tanti, troppi anni ormai, che la biblioteca Gronchi che si affaccia su viale Rinado Piaggio, è rimasta orfana dei suoi parcheggi. Chiusi all’improvviso nell’agosto del 2022 per inagibilità, non sono stati più riaperti. A danno degli studenti e delle studentesse che ogni giorno frequentano, o frequenterebbero, la biblioteca ma anche creando enormi disagi a chi ogni giorno frequenta la zona, già abbastanza povera di posti auto. Pendolari, lavoratori Piaggio, ricercatori e studenti della Sant’Anna, turisti e visitatori del Museo Piaggio, studenti di Modartech e così via. Una delle aree di giorno più frequentate della città è da due anni e mezzo priva di servizi adeguati, su tutti l’assenza di parcheggi a cui si aggiunge la chiusura di via Maestri del lavoro. Non ha aiutato la situazione il naufragio del progetto del nuovo multipiano vicino alla stazione, un cantiere che ha incontrato non pochi problemi e che non ha ancora visto la luce. Intanto, in questa tarda primavera potrebbe arrivare finalmente la svolta per i parcheggi della biblioteca. Si tratta di un intervento di messa in sicurezza delle coperture delle ex officine Piaggio che si stavano sgretolando. Un cantiere che sarà portato avanti dalla Siat, la società che gestisce i parcheggi in città e che ha presentato un project financing al cui interno c’è anche questo intervento. Oltre al nuovo piano dei posti auto, questo sarà il primo degli interventi che Siat metterà in campo per Pontedera, a cui seguiranno poi anche la riqualificazione di viale IV novembre e la ripavimentazione di alcune vie del centro.

Luca Bongianni