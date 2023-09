Palazzo rosa, verso la svolta. Associazione affitta un fondo: "Riqualificazione possibile"

"Si cambia casa. Da domani cambiamo sede". Con un grande entusiasmo l’associazione Arcieri di Sacco annunciano la tanto attesa svolta. E l’entusiasmo è doppio perché, anche se non cita direttamente il Palazzo rosa, l’associazione ponsacchina fa sapere che lunedì prenderà le chiavi di un fondo del discusso edificio di via Rospicciano. Una mossa a sorpresa che arriva all’indomani dell’ennesimo caso di cronaca nera che ha visto protagonisti alcuni residenti del “famoso“ palazzo.

"Sappiamo benissimo che la nuova sede è in un contesto paesano molto discusso, tante chiacchiere e pochi fatti – scrive Arcieri di Sacco in un post – Noi ci crediamo, e siamo sicuri che sarà il primo passo per la riqualificazione di un intero quartiere. Ci riappropriamo di una parte di Ponsacco data persa da molti ma con grandi potenzialità". E il post ha riscosso i favori di molti che vedono finalmente un primo segnale che va in controtendenza al degrado in cui è sprofondato il palazzo negli ultimi anni.

"Questo vuole essere un messaggio positivo per Ponsacco – dice entusiasta Yuri Falchi, presidente dell’associazione – Si capisca che noi lo facciamo per due motivi, uno perché andiamo a stare in un locale molto più grande e in una zona strategica al centro di servizi come la Coop e la Misericordia. L’altro perché è un modo per riappropriarci di Ponsacco". L’associazione che si occupa di rievocazioni storiche, eventi e attività per i bambini, non è a scopo di lucro e vive grazie al tempo che i volontari gli dedicano. La sede attuale si trova in via Fratelli Bandiera, ma da tempo i soci avevano intenzione di trovare una sede più grande, con l’accesso diretto per i disabili e ampio parcheggio. Così la scelta è ricaduta su un fondo del Palazzo rosa, precisamente quello un tempo utilizzato da una banca. Ben 300 metri quadri per dare spazio alle attività degli Arcieri. "Ci sono già altre associazioni che sono interessate a prendere altri fondi – conclude Falchi – Noi da lunedì inizieremo i lavori e contiamo di inaugurare la sede a dicembre o al massimo gennaio. E se qualcuno ci vuole aiutare, sostenere anche economicamente, noi siamo qui".