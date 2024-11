Palazzo pretorio apre all’Era dei libri. Oggi il bis

PONTEDERA

Un fiume di libri per i primi dieci anni della rassegna "L’Era dei Libri", che, partito ieri, fino alle 19 di stasera animerà Palazzo pretorio con la partecipazione di 13 case editrici indipendenti: Art Event Book, Bandecchi & Vivaldi, Bookendipity, Carmignani, CinqueSensi, Cld Libri, Fantabooks Edizioni, Federighi, Felici Editore e Libri Volanti, Marchetti, Maschietto, Segui le tue parole e Tagete. Il format, rispetto alle precedenti edizioni, non è cambiato.

"Quello di quest’anno è un festival che rende omaggio al lavoro di Leonardo Baldini - ha detto Michele Quirici, editore - non solo perché autore dell’immagine che accompagna sin dagli inizi la rassegna, ma perché fotografo che ha prestato la sua arte per realizzare diverse copertine di opere famose a livello internazionale".

Anche per la giornata di oggi, non mancheranno le presentazioni di libri, con ospiti come Andrea Falchi, Guya Vichi, Samuele Socci, Simona Testi, Fabrizio Barontini, Carmen Luciano, Francesco Thomas Ferretti, Riccardo Bani e Massimo Nardi, ma anche i gruppi di scrittura creativa e le letture dedicate ai più piccoli.