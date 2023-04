Padre Ernesto Balducci, un profeta della pace

Padre Ernesto Balducci fu un teorizzatore della cittadinanza planetaria e della via istituzionale alla pace. La Fondazione Dramma Popolare propone una riflessione su questa grande figura del Novecento italiano con una conferenza dal titolo: "Ernesto Balducci e la lunga marcia della pace e dei diritti umani" che si terrà il 14 aprile alle 18 nella biblioteca del Seminario di San Miniato. Relatore: Severino Saccardi, direttore della rivista "Testimonianze". Introduce il presidente della Fondazione Idp Marzio Gabbanini (nella foto). Un tema di estrema attualità in questo tempo di guerra e di crisi dei valori. Quella di padre Balducci è una "voce" ancora attualissima. Una voce non scontata come quella di don Milani, di padre David Maria Turoldo, Giorgio La Pira, solo per citare alcuni uomini di fedi robuste ma incarnate nella storia del proprio tempo, e anche oltre, in continuo confronto con un mondo in rapido cambiamento. Fino alla sua morte (avvenuta a Cesena, il 25 aprile 1992) Ernesto Balducci ha speso i suoi giorni onorando la missione che si era scelto,: la missione di prete, di intellettuale e di testimone impegnato. Balducci è ancora oggi un uomo del futuro, uno di quelli che possono aiutare a trovare la strada in un tempo dominato dall’incertezza, dalle incognite e dalla paura. Iniziativa che, come tutta l’attività del Dramma, ha il sostegno determinante della Fondazione Crsm che è sponsorizzata anche da Tecnoambiente Gruppo EcoEridania.