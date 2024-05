P-Factor Al Museo Piaggio, duelli in piano

Sabato 25 maggio alle 21 all’Auditorium del Museo Piaggio, gran finale al Pontedera Music Festival per "Musical Duels" nell’ambito del bando PerChiCrea SIAE – MIC Ministero della Cultura. Quarto appuntamento del fortunatissimo ciclo di duelli musicali che ha entusiasmato il pubblico a marzo. P come pianoforte, strumento protagonista della sfida, P come Pontedera, P come Piaggio, nel cui auditorium si svolgerà un eccezionale duello tra due squadre di sei giovani talenti del pianoforte: Alessio Ciprietti, Paolo Ehrenheim, Lucrezia Liberati, da un lato, e Antonio Alessandri, Ilaria Cavalleri, Diego Petrella, dall’altro, capitanati dai loro rispettivi docenti, i maestri Maurizio Baglini e Davide Cabassi. Un concerto che avrà un impatto spettacolare, grazie alla sceneggiatura ideata e scritta dal maestro Davide Cabassi, concertista e docente al Conservatorio di Milano, che coinvolgerà il pubblico nell’esprimere la propria preferenza nelle varie prove, sfruttando combinazioni di esecuzioni: dall’alternanza ad un solo pianoforte, al quattro mani, fino allo spettacolare otto mani su due meravigliosi Steinway della collezione Bussotti-Fabbrini di Firenze. Il pubblico presente sarà immerso in una retrospettiva storico-musicale del duello pianistico, esistito da sempre, talvolta adombrato, citato nelle biografie dei grandi compositori, ma ancor più negli articoli di giornali, nelle memorie, spesso in quel delicato. Saranno ricostruite, rievocate sfide leggendarie come quelle tra Mozart e Clementi, Scarlatti ed Händel, Beethoven e Steibelt, Liszt e Thalberg, con cinque duelli musicali che ripercorreranno le principali epoche storiche, dal Barocco al Classicismo, dal Romanticismo al Novecento, in cui gli otto musicisti si alterneranno in una serie di combinazioni: dall’uno contro uno alternato, a quello in simultanea, dal quattro all’otto mani, grazie a due meravigliosi pianoforti Steinway & Sons della collezione Bussotti-Fabbrini presenti sul palco. Il pubblico dovrà esprimere la preferenza in ciascuna delle cinque manches del duello,in alternanza di composizioni coinvolgenti: trascrizioni a otto mani delle sinfonie di Beethoven, i concerti di Chopin e Liszt per piano e orchestra, il concertino di Shostakovich, West Side Story di Bernstein, alcune delle musiche in programma.