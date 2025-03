Ospite il Comandante Alfa: "Parlare di legalità con i giovani"

A Santa Luce arriva un focus insieme alle scuole sul tema della legalità che vedrà protagonista il Comandante Alfa, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri che è stato uno dei primi elementi scelti nel 1977 per il GIS (Gruppo di Intervento Speciale) dell’Arma dei Carabinieri. Il Comandante Alfa è il carabiniere più decorato d’Italia. L’iniziativa è in programma il 19 marzo alle ore 10.30 nella Sala Niccolini a Santa Luce. Saranno presenti gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Santa Luce. Intervengono Giamila Carli, sindaca di Santa Luce, e il vice sindaco e assessore alla cultura, Patrizio Loprete. "L’importanza della legalità per i giovani è particolarmente significativa poiché rappresenta un fondamento essenziale per la formazione di cittadini responsabili, consapevoli dei propri diritti e doveri all’interno della società – è quanto sottolinea il vicesindaco e assessore Loprete – Promuovere la legalità tra i giovani è fondamentale per la formazione di cittadini consapevoli, responsabili e impegnati nel costruire un futuro basato sui valori della giustizia, dell’uguaglianza e della solidarietà".