Ospedale più attento all’ecologia. Finanziamenti per sostituire gli infissi

Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico al centro degli interventi in ambito sanitario. L’annuncio arriva dalla Regione Toscana che assegna oltre 38 milioni di euro del fondo statale per sei interventi: cinque di efficientamento energetico e uno di edilizia sanitaria. "Queste risorse – commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini – ci permetteranno di realizzare degli interventi utili a raggiungere l’importante obiettivo di tenere insieme efficienza energetica e contenimento dei consumi nelle strutture sanitarie. Mai come in questa fase – aggiunge l’assessore Bezzini - il tema del contenimento dei costi dell’energia è stato cosi rilevante per la sostenibilità dei sistemi sanitari, che non passa solo per innovazione dei modelli di gestione ma anche per interventi infrastrutturali come quelli che verranno realizzati grazie ai 38 milioni di euro a disposizione". Nell’elenco dei lavori da realizzare anche l’ospedale di Volterra che insieme a quello di Castelnuovo Garfagnana vedrà la sostituzione degli infissi con porte e finestre di ultima generazione a basso coefficienti di trasmissione che consentiranno di risparmiare sui costi di riscaldamento ed aria condizionata: l’intervento costerà 1 milione e 800 mila euro circa. A Careggi si procederà alla ristrutturazione e all’adeguamento complessivo ed antisismico del padiglione 4 – oculistica (costo dell’opera 14,2 milioni di euro) per la realizzazione del nuovo polo oncologico.

All’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri si procederà alla riqualificazione energetica dell’edificio attraverso un intervento che completerà l’opera di sostituzione dei serramenti (oltre 14milioni di euro). Un nuovo impianto fotovoltaico con una potenza di 503,07 kWp sarà istallato anche all’ospedale San Donato di Arezzo, nella palazzina dei servizi (oltre 1 milione di euro la spesa).