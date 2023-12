Ospedale, l’Asl svela i numeri: "Pediatria ha erogato 555 prestazioni"

Si è tenuta nei giorni scorsi in commissione regionale sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), l’audizione della direttrice dell’Asl Toscana Nord Ovest Letizia Casani in merito al servizio pediatrico all’ospedale Santa Maria Maddalena. L’audizione fa seguito a quella che si è svolta qualche settimane fa, in cui l’associazione Sos Volterra aveva espresso preoccupazione per il ridimensionamento del servizio pediatrico: un tema che da anni scotta per la sanità della zona, soprattutto per la soppressione della reperibilità notturna dello specialista. Da gennaio a settembre 2023, le prestazioni erogate per i bambini sono 555. La direttrice Asl Casani ha spiegato come "all’ospedale di Volterra siano presente attualmente i servizi di ginecologia e pediatria, nonostante essi non siano riconosciuti dagli standard previsti dal decreto Balduzzi, che classifica gli ospedali in base al bacino di utenza". Per quanto riguarda il servizio di ginecologia "è attivo 8 ore al giorno per 5 giorni e 4 ore il sabato, mentre il servizio ambulatoriale pediatrico in ospedale è attivo per 20 ore settimanali, per 5 giorni in una fascia di 4 ore. Tutto ciò a dimostrazione dell’interesse dell’azienda per un territorio disagiato".

Casani ha illustrato in commissione regionale i dati del 2022 per quanto riguarda l’attività ginecologica ospedaliera: 5.316 le prestazioni effettuate, 1.457 le ore di attività ambulatoriale a fronte di una presenza medica effettiva di 3.291 ore.

"Il 58% delle donne che ha beneficiato di questo servizio era della Valdicecina, quindi l’attività ginecologica è più che adeguata alle necessità - ha affermato Casani. Per quanto riguarda la pediatria, "il pediatra è presente 20 ore in ospedale, nella fascia di 4 ore diurne per 5 giorni, sia per servizio ambulatoriale specialistico che per attività di consulenza al pronto soccorso. Da gennaio a settembre 2023 – ha continuato la direttrice Asl Casani – sono state erogate 555 prestazioni, che hanno riguardato per il 40 % bambini che vengono da fuori città" Casani ha anche sottolineato, infine, come a Volterra anche il consultorio "funzioni molto bene e che, insieme al pediatra, garantisce una capillarità sul territorio che è un valore aggiunto". Da tempo, ricordiamo, è attivo anche il servizio di telemedicina che mette in contatto il pronto soccorso di Volterra con l’ospedale di Pontedera e con il Meyer di Firenze.