Ospedale, l’Asl replica alle polemiche: "Interventi e servizi, ecco i numeri"

VOLTERRA

"Le azioni messe in atto per garantire un’assistenza di qualità sono molte, sia strutturali sia organizzative e i risultati lo confermano. Al di là delle polemiche a mezzo stampa è importante fare il punto per tranquillizzare la cittadinanza sul fatto che l’ospedale di Volterra è in sicurezza e che è nostra intenzione continuare ad investire sul territorio", fa sapere la Asl. Il pronto soccorso è stato ristrutturato con un miglioramento degli spazi e dei percorsi assistenziali. E’ stato costituito lo stroke team che, con la fibrinolisi endovenosa, assicura la presa in carico dei pazienti con ictus acuto. Inoltre, da marzo del 2021, un anestesista rianimatore e un internista assicurano l’assistenza sulle 24 ore sia nei giorni feriali, sia nei festivi. La radiodiagnostica ha registrato un aumento del 3% rispetto al 2022 e dell’8% se prendiamo in considerazione il 2019. Le prestazioni effettuate erano 36.107 nel 2019, 37.696 nel 2022 e 38.985 nel 2023, quindi in continua crescita, un dato che fa di Volterra un punto di riferimento non solo per l’Alta Valdicecina ma anche per la Val di Cornia e la Valdera. Buona l’attività chirurgica. Grazie alla possibilità di fare rete con gli altri presidi e alla disponibilità dei medici, si è potuto investire sul blocco operatorio, infatti gli interventi sono aumentati, in particolare in ortopedia, del 21% rispetto al 2019. Mentre per l’attività ginecologica i dati evidenziano che solo il 58% delle utenti residenti in Alta Valdicecina si rivolge al servizio che è attivo per l’intera giornata dal lunedì al venerdì e il sabato mattina. Mentre l’attività pediatrica ospedaliera non ha raggiunto gli stessi risultati (pochi accessi in un anno, una media di 1 accesso al giorno) nonostante l’offerta di prestazioni, anche specialistiche, copra cinque giorni alla settimana. Il tasso di accesso al consultorio è il più alto della Asl Nord Ovest (5.293 accessi – 5.636 prestazioni – 2.459 utenti). Per la pediatria di famiglia sono presenti due pediatri con convenzione a tempo indeterminato. A Volterra sono attivi gli infermieri di famiglia, 18 posti di cure intermedie che coprono il fabbisogno anche di altre zone. Infine sono partiti i lavori per oltre 7 milioni di euro per il miglioramento sismico dell’ospedale.