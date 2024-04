"Omaggio a Mauro Staccioli: la terrazza di Mazzolla, simbolo di un legame artistico indelebile"

Una terrazza per Mauro Staccioli, in un microcosmo intatto che ispirò il maestro. Mazzolla, le sue viuzze, la sua storia che profuma di piccolo borgo antico, sono narrazione di un’arte contemporanea che è lascito indelebile. Il legame fra il borgo-gioiello di Volterra e il maestro Staccioli, si trasforma nella quinta perfetta per l’omaggio a chi ha saputo portare il nome di Volterra sulla vetta del mondo per i suoi sigilli artistici unici di arte ambientale. Ora la giunta, in collaborazione con l’associazione Amici di Mazzolla, ha deciso di dedicare a Staccioli la terrazza panoramica del piccolo borgo. Il taglio del nastro è in programma il 28 aprile alle 11.30.