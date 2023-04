"Oltre ogni discriminazione", ecco i premiati

È andato a Rossella Spigone della classe 3C della Curtatone e Montanara il primo premio della categoria Singoli del concorso artistico "Oltre ogni discriminazione", promosso dalla commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera con il contributo della Regione Toscana. Gaia Tempestini della 3A della Pacinotti si è aggiudicata invece il premio speciale della commissione Pari Opportunità. "Oltre ogni discriminazione" è il titolo che ha ispirato i ragazzi a dipingere con la loro fantasia qualcosa di intangibile come la valorizzazione delle differenze, l’inclusione, la solidarietà e il rispetto. Il primo premio per la categoria Classi è andato alla 2D della Gandhi, il secondo premio alla 3C e il terzo alla 1C sempre della Gandhi. A vincere il primo premio della categoria Gruppi sono state Marta Bertucci e Clara Boddi della 3C della Pisano di Palaia, secondo posto per Sara Turchi, Davide Palazzuoli e Laila Nassi della 3B della Alighieri di Capannoli e sul podio sono salite anche Beatrice Fusco e Rosa Parrella della 3A sempre della Alighieri. In giuria Letizia Cucciarelli, Lorenzo Gorini, Annamaria Guglielmo, Akemi Koike, Rosi Muntoni, Diego Piccaluga e Lorenzo Terreni. La premiazione è avvenuta alla Villa Crastan