Il Comune di Chianni "presta" i propri olivi: “Chi li cura avrà il loro olio”

Chianni (Pisa), 13 aprile 2023 – Chi vuole raccogliere i frutti delle piante di olivo di proprietà del Comune di Chianni? In questi giorni è stato pubblicato sul sito del Comune di Chianni una manifestazione di interesse per la concessione temporanea della coltivazione e della raccolta dei frutti delle piante di olivo che sorgono su appezzamenti di terra comunali. Si tratta in totale di 34 piante nella zona della piscina.

"L’obiettivo dell’avviso – spiega il sindaco Giacomo Tarrini – è mantenere il decoro dell’area. Chi si aggiudicherà la concessione potrà tenere il raccolto in cambio di un affitto simbolico. Queste piante rappresentano l’attaccamento alle nostre origini, sono le stesse che hanno dato da mangiare ai nostri nonni e oggi, se non vogliamo che quel poco di patrimonio agricolo del Comune vada in malora, dobbiamo trovare qualcuno che voglia prendersene cura. Inoltre l’area su cui sorgono gli olivi sono al centro di un progetto che punta proprio alla valorizzazione degli spazi verdi, stiamo lavorando alla realizzazione di una vera e propria palestra all’aperto".

L’avviso è rivolto ai residenti e a chi possiede terreni o abitazioni a Chianni. Per partecipare è necessario compilare l’apposita documentazione e presentarla entro le ore 12 del 15 aprile. L’affidatario sarà individuato in base all’offerta migliore.

Il canone previsto a base d’asta è di 350 euro all’anno. Nell’avviso è specificato che ovviamente l’amministrazione concede la produzione olearia all’assegnatario e che la concessione dure tre anni.

L’area dove sorgono gli olivi si trova in una zona dove lo sport e il benessere psicofisico sono i protagonisti assoluti. Una cornice perfetta, se ben tenuta, per altre molteplici attività.

"Stiamo lavorando a un progetto per partecipare a un bando regionale – spiega il consigliere comunale Elia Fattorini con delega ai bandi di finanziamento – per realizzare uno spazio all’aperto attrezzato, con l’obiettivo di favorire e incentivare la pratica sportiva. Una nuova offerta che sia a disposizione di tutti, dei residenti e dei turisti che sempre più spesso scelgono Chianni. Si tratta di un’area di 7.500 metri quadri con giochi, attrezzi sportivi e fitness, un’area complementare alle attività che sul nostro territorio svolge l’associazione sportiva Fun Run, nota per l’Obstacle Course Race, un fenomeno sportivo molto in voga. La prima parte del bando riguarda l’efficientamento energetico del campo sportivo mentre l’altra riguarda questa nuova realizzazione".

Da una parte le piante secolari, le radici, la tradizione della produzione dell’olio, dall’altra il nuovo che avanza, la necessità di consumare sempre meno energia e di agevolare momenti di sport in scenari paesaggistici unici. Due strade diverse per essere allo stesso modo rispettosi dell’ambiente.