Oggi l’open day di Modartech

Anche maison come Valentino e Giorgio Armani Operations sostengono il primo Master in fashion hi-tech, che partirà a ottobre a Pontedera. Dopo Herno e Pattern Group, si allarga il network di aziende partner del nuovo percorso di studi organizzato dall’Istituto Modartech in collaborazione con l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna. Oggi ci sarà il primo open day per presentare a laureandi e laureati il progetto formativo: opportunità lavorative e modalità di iscrizione. Il master si focalizzerà sui processi per la creazione di abiti strutturati con materiali innovativi o lavorazioni tecnologicamente avanzate, outfit c"intelligenti" grazie all’utilizzo di sensori, accessori in grado di interagire con il corpo, soluzioni di biorobotica per le attività motorie, nuovi materiali per activewear e sportswear.