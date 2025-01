Oggi l’addio a Palagini. Esequie in San Domenico

Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Stefano Palagini, 55 anni, il sub colto da un malore sabato scorso mentre si trovava in acqua per un’immersione nella zona di Calafuria. Da allora San Miniato è avvolta da una coltre di dolore profondo e sordo perché Stefano - agente di commercio nel settore della pelle – era un uomo molto stimato, amato e conosciuto. Stefano è tornato nella sua città ieri, dopo l’esecuzione dei accertamenti autoptici in medicina legale a Pisa, disposti dall’autorità giudiziaria. Quello di oggi, dunque, è il giorno delle lacrime per un uomo che lascia in tutti quelli che lo hanno conosciuto il segno di una bontà genuina, del sorriso sincero che era il suo tratto distintivo, della disponibilità e della solidarietà. Anche la consulta cittadina – che avrebbe dovuto tenersi ieri sera per un incontro con il sindaco e la giunta - è stata rinviata in segno di lutto. Le esequie si svolgeranno alle 14,30 nella chiesa di San Domenico.

C. B.