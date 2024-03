Occhi puntati su Arno-Gruppo Lupi. E i santacrocesi trovano l’ostacolo Sestese

Il derby del PalaBagagli fra l’Arno Toscana Garden di Castelfranco ed il Gruppo Lupi Pontedera, è il piatto forte della turno di domani in B. Un altro appuntamento da seguire con attenzione è anche quello del PalaLilly di Sesto Fiorentino dove sono attesi i Lupi di Santa croce. A Castelfranco si giocherà alle 17,30 con la capolista di coach Francesco Mattioli (45 punti) che vuole bissare la vittoria dell’andata per 3-1 al PalaMatteoli per restare da sola al comando nel girone F. La concorrenza del Tuscania è spietata ma, proprio i Lupi, sabato scorso, hanno fatto un bel regalo ai biancoverdi del presidente Andra Volterrani, superando i viterbesi per 3-2 al PalaParenti. L’Arno ha un solo punto di vantaggio sui laziali che non demordono, sicuri di potersi giocare il tutto per tutto all’ultima giornata tra le mura amiche, contando sul sostegno di un pubblico che, anni orsono, anche in A2, ha fatto talvolta la differenza. Il Gruppo Lupi, quinto in classifica (33 punti), reduce da due vittorie piene contro le condannate Orte e Sansepolcro, deve alzare il livello tecnico di prestazione per aver qualche possibilità di successo in un derby difficile a cui, anche l’Arno si accosta, dopo aver stentato oltre il lecito per ottenere la vittoria a Prato, in rimonta. Le due duellanti, in questa fase del girone di ritorno, non stanno brillando e dal derby aspettano risposte più precise sul loro stato di salute. A fine mese l’Arno avrà pure la Final Four di Coppa Italia a Campobasso. Servono progressi sui due fronti. Mattioli e Nuti schiereranno le migliori formazioni. Stessa cosa anche per i Lupi, domani alle 21, contro la temibile Sestese che viaggia con 31 punti al sesto posto, decisa a guadagnare posizioni. All’andata Della Volpe e compagni si imposero per 3-0 al PalaParenti. I Lupi però hanno cambiato marcia ed ora stanno viaggiando forte.

Marco Lepri