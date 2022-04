Nuovo supermercato in un’area da riqualificare

Un nuovo supermercato nella zona tra via Quarterona e via fratelli Cervi. Lo realizzerà MD. A darne notizia è il sindaco Gabriele Toti che si sofferma sulla possibilità di recupero e rilancio di tutta l’area, ovviamente anche del cosidetto Isolato 1 rimasto incompiuto e ricettacolo di microdiscariche abusive da parte di incivili.

"Ora quell’area cambierà volto e saranno completate le opere previste – annuncia Toti – Ritengo che, da un punto di vista urbanistico, l’apertura di una nuova attività in questa zona non potrà che rappresentare un miglioramento, considerate le problematiche che in passato hanno interessato questa parte di Castelfranco, e sono sicuro che accelererà anche l’acquisto dell’immobile destinato a civili abitazioni rimasto incompiuto sul quale ora ci sono interessi".

Qualcosa si muove. Castelfranco è uno dei Comuni con il più alto numero di edifici incompiuti a causa della crisi economica del 2008-2009. "Il recupero è un percorso molto difficile per la situazione in cui si trovano – ancora le parole del sindaco Toti – Ma qualcosa sta cambiando, finalmente. Gli immobili messi all’asta dai vari tribunali in seguito alle procedure di fallimento, dopo aste andate deserte, sono scesi di prezzo e ora hanno prezzi competitivi. Alcuni lotti sono già stati acquistati e sono in corso molte riqualificazioni.

In questi ultimi anni, nonostante la pandemia, abbiamo collaborato con tanti potenziali acquirenti. Uno di questo, come detto, è la lottizzazione Isolato 1 di via Quarterona rimasta incompiuta e nel tempo diventata luogo di microdiscariche abusive che periodicamente abbiamo rimosso fino ad arrivare alla decisione di dover transennare e chiudere l’area. La realizzazione di questo investimento credo che potrà giovare alla vivibilità e al decoro dell’Isolato 1 permettendo di ripristinare l’illuminazione pubblica, di riaprire il collegamento stradale con via fratelli Cervi nonchè maggior manutenzione di tutta l’area".

"Ma le novità non finiscono qui – conclude il sindaco di Castelfranco – Presto contiamo di dare maggiiori informazioni anche su altre aree sulle quali ci stiamo concentrando sia sulle frazioni che nel capoluogo". Sui tempi di apertura del nuovo supermercato il sindaco non si sbilancia. Intanto c’è il via libera alla realizzazione.

g.n.