Nuovo piano delle antenne. Previsto un solo impianto

SANTA CROCEDopo la richiesta di un’azienda di telefonia di installare una nuova antenna, il Comune ha approvato il regolamento comunale degli impianti di telecomunicazione. "La buona notizia è che a Santa Croce il piano degli impianti di telecomunicazione è già stato costruito in modo abbastanza efficiente per le esigenze del territorio – si legge in una nota dell’amministrazione Giannoni – L’unica novità del 2025 è l’individuazione di una sola nuova area, nella zona della piscina intercomunale, al confine con Fucecchio". "La nuova area che è stata individuata da un gestore è risultata, dopo tutte le verifiche del caso, accettabile – commenta il sindaco Roberto Giannoni – Ma il fatto che sia arrivata una sola richiesta al Comune è indice che il nostro territorio è bene coperto dai siti già esistenti. Oggi, peraltro, gli impianti per le telecomunicazioni sono visti come un elemento che ha la stessa importanza delle opere di urbanizzazione per il diritto dei cittadini di poter usufruire della rete e delle nuove tecnologie".