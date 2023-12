Nuovo assessore il sindaco Terreni nomina Tremolanti

Arriva dal Psi il nuovo assessore della giunta di Casciana terme Lari. Il sindaco Mirko Terreni ha nominato Federico Tremolanti assesore: avrà le deleghe alle politiche socio-sanitarie, diritto alla casa, politiche per la famiglia e politiche giovanili. Tremolanti è segretario del PSI di Casciana Terme Lari, è sposato con due figli e titolare di una ditta di odontotecnica. "Sono contento e onorato di questa nomina. Ricoprirò questo incarico con serietà e abnegazione nell’interesse di questo territorio in cui vivo da sempre – le prime parole di Tremolanti – contribuendo al completamento del programma di legislatura con particolare attenzione ai soggetti più in difficoltà, garantendo a tutti i cittadini attenzione e ascolto".