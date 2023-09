Nuovi pediatri di famiglia a Pontedera-Ponsacco

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che a partire da ieri, nell’ambito territoriale Pontedera-Ponsacco, è stato conferito alla dottoressa Antonia Ambrosetti un incarico provvisorio di pediatra di famiglia e che tutti i bambini che risultavano ancora senza scelta e precedentemente assegnati al pediatra con incarico provvisorio cessato in data 31 agosto, sono stati assegnati automaticamente, come prevede la normativa, alla dottoressa Ambrosetti. La nuova pediatra ha il proprio ambulatorio principale in via Profeti 10 a Pontedera. Inoltre, a partire dall’1 ottobre, sempre nell’ambito territoriale Pontedera-Ponsacco, prenderà servizio con un nuovo incarico di pediatra di famiglia la dottoressa Marzia Gentile. Dalla stessa data, sempre nell’ambito Pontedera-Ponsacco, si concluderà l’incarico del pediatra Marco Granchi.