Nuovi nati meno dei morti. Ma più abitanti

SAN MINIATOI nati continuano a essere molti meno dei morti. Ma la popolazione di San Miniato aumenta grazie a chi ha scelto il comune guidato dal sindaco Simone Giglioli per la nuova residenza rispetto a chi l’ha lasciato per altre destinazioni. A rendere noti i dati e le curiosità anagrafiche e non solo del 2024 è lo stesso sindaco Giglioli.

"Come da tradizione, un po’ di dati di fine anno – scrive Simone Giglioli (nella foto) sulla sua pagina Facebook – Si contano 155 nuovi sanminiatesi a fronte di 262 decessi. E si conferma il fatto che i nuovi arrivati e le nuove arrivate sono almeno più della metà dei concittadini e delle concittadine che ci lasciano, cosa che non avveniva nei primissimi anni del 2020 funestati dal covid, quando i morti erano più del doppio dei nati. La nostra popolazione continua ad aumentare, perché il saldo tra chi si è trasferito in altri comuni, vale a dire 639 persone, è inferiore al numero dei cittadini di altri comuni che hanno scelto di vivere a San Miniato, cioè 774".

"Per quanto riguarda le nuove famiglie, si registrano, ad oggi, 109 matrimoni, di cui 3 unioni civili, e 38 tra separazioni e divorzi, tra cui 1 scioglimento di unione civile", ancora i dati forniti dal sindaco Giglioli che conclude con una curiosità: "il nome più diffuso tra i bambini sanminiatesi, nel 2024, è stato Leonardo, tra le bambine Alice". "Ai Leonardo e Alice e a tutti i sanminiatesi di tutte le età auguro un felice e sereno 2025", ha concluso il sindaco Simone Giglioli questo suo breve resoconto sull’andamento anagrafico del suo Comune.