Nuovi contratti alla Locatelli: "Nostre forti perplessità"

I lavoratori e le Rsu Locatelli Salina "esprimono perplessità per la comunicazione da parte dell’azienda di applicare un nuovo regime contrattuale dove il Ccnl messo in essere risulterà per tutti essere quello minerario già applicato ad una parte dei lavoratori". Andrà quindi a scomparire il contratto collettivo nazionale per industria alimentare ad oggi in uso per una parte di lavoratori "Esprimiamo preoccupazione riguardo questa decisione - rimarcano lavoratori e Rsu della Locatelli - e metteremo in atto tutte le misure affinché si possa evitare che l’azienda renda esecutiva questa linea, rendendo chiara la forte propensione per il mantenimento dell’attuale situazione, propedeutica a un futuro passaggio per l’intero corpo delle maestranze al contratto industria alimentare". Viene sottolineato come il Ccnl industria alimentare sia "migliorativo sia dal punto di vista retributivo che contributivo rispetto a quello minerario - è ancora la posizione dei lavoratori - ed è corretta una sua estensione a tutti i dipendenti. In un contesto economico, storico, sociale e finanziario complesso riteniamo giusto che siano date risposte concrete".