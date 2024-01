Nuove asfatature. Al via i cantieri Lavori pubblici per migliorare la viabilità nel Comune del Comprensorio del Cuoio: da oggi interventi di asfaltatura in via Alessandro Volta, parcheggio di via Vivaldi, via Maremmana e via Primo Maggio. Divieto di sosta con rimozione coatta e senso unico alternato. Esclusi orari scuole.