Nuova stazione radio base. Depositata la richiesta

Una nuova antenna per la telefonia è in arrivo sul territorio. Il Comune di San Miniato informa che è arrivata una nuova richiesta. Più precisamente: da parte delle società Infrastrutture Wireless Italiane Spa e Vodafone Italia Spa è stata depositata, una istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui saranno ospitati impianti Vodafone, su terreno che è ubicato in San Miniato, località Stibbio, nei pressi del cimitero comunale. La documentazione relativa alla richiesta, con tutti i dettagli tecnici della nuova infrastruttura – che prevede la la realizzazione di una nuova stazione radio base – è disponibile per tutta la cittadinanza all’ufficio servizio attività produttive (Suap) del Comune. Le Stazioni Radio Base per telefonia mobile sono gli impianti garabtiscono il segnale per il telefonini e la navigazione su Internet.