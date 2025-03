Nuova sedia motorizzata. Donata alla Misericordia dalla conceria Sciarada

SANTA CROCELa Misericordia di Santa Croce ha in dotazione una nuova sedia motorizzata che potrà utilizzare per il trasporto di persone con difficoltà motorie. La donazione alla confraternita di via Ciabattini è stata effettuata dalla conceria Sciarada di Castelfranco. Alla consegna era presente il governatore Alessandro Scaldovi che ha ringraziato, insieme ai dipendenti e ai volontari presenti, la famiglia Castellani per "la consueta generosità che la contraddistingue soprattutto quando si parla di aiuto al prossimo", ha specificato lo stesso Scaldovi. "Con questo presidio – aggiunge il governatore della Misericordia di Santa Croce – aumentiamo la forza dei nostri volontari. La sedia motorizzata rappresenta una risorsa indispensabile per garantire la mobilità alle persone con difficoltà motorie permettendo durante i nostri servizi quotidiani di superare le numerose barriere architettoniche che siamo soliti trovare garantendo la sicurezza dei pazienti trasportati e dei volontari. Si cerca così di migliorare un servizio per chi si affida ogni giorno al servizio Misericordia".