Nuova scuola media. In arrivo 700 mila euro

Un’operazione massiccia e dai numeri importanti quella della Regione per riqualificare o costruire nuove scuole e palestre scolastiche, per metterle in sicurezza, per interventi di efficientamento energetico. Tra i finanziamenti più consistenti, i 700 mila euro destinati alla realizzazione del nuovo edificio della scuola secondaria di primo grado del Comune di Fauglia. "La scuola – ha detto il presidente Eugenio Giani - svolge una funzione primaria per la crescita delle nostre comunità e per questo, anche se la Regione sul fronte dell’edilizia non ha competenze dirette ma solo complementare, compiamo volentieri una precisa scelta politica perché crediamo che l’istruzione pubblica sia fondamentale". "Inoltre – ha concluso – questi interventi riguardano spesso i centri più piccoli e questo significa sostenere lo sviluppo di quell’idea di Toscana diffusa che cresce tutta insieme su cui stiamo spendendo con convinzione molte energie". Il Comune, guidato dal sindaco Alberto Lenzi, già nei mesi scorsi aveva deciso di avanzare nella realizzazione di una nuova scuola media il trasferimento dell’attività nel complesso delle elementari di via Casaferri, per ragioni di sicurezza degli studenti e del personale. Una decisione presa dopo aver ponderato attentamente l’opportunità di intervenire sull’edificio esistente con costosi lavori di ristrutturazione.