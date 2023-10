Nuova palestra Villaggio Scolastico: "I lavori al via entro fine novembre"

di Gabriele Nuti

Entro il 30 novembre sarà allestito il cantiere per la costruzione della nuova palestra nel Villaggio Scolastico. La struttura, realizzata dalla Provincia di Pisa, avrà un costo di poco inferiore ai 6 milioni di euro. Intanto, gli uffici tecnici dell’amministrazione provinciale hanno adottato l’atto di aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione della nuova palestra all’impresa S&B Costruzioni Generali, con sede legale a Napoli, in corso Novara. La società partenopea ha presentato la migliore offerta tra le diciotto pervenute alla Provincia avendo offerto un ribasso pari al 18,24%.

"La consegna dei lavori deve avvenire entro il prossimo 30 novembre – affermano il presidente della Provincia Massimiliano Angori e la consigliera provinciale all’edilizia scolastica Cristina Bibolotti – La durata dei lavori stimata in fase di progetto è di 540 giorni". "Il quadro economico di progetto ammonta a complessivi 5.728.000 – aggiungono Angori e Bibolotti – L’importo dei lavori è stimato in circa 4,45 milioni, il resto sono soldi per la manodopera e la sicurezza del cantiere. Nel corso della progettazione è emerso un fabbisogno di risorse maggiore rispetto alla previsione originaria, dovuto prevalentemente all’aggiornamento dei prezzari e alla necessità di conformarsi a nuove prescrizioni normative dal punto di vista della sicurezza idraulica dell’area, oltre che per le connesse spese tecniche".

"La nuova palestra è pensata per l’utilizzo da parte del liceo linguistico e scienze umane Montale e dell’istituto tecnico Marconi in quanto non dotati di una struttura propria, tant’è che a tutt’oggi utilizzano impianti comunali – concludono Massimiliano Angori e Cristina Bibolotti – La nuova costruzione verrà realizzata in area di proprietà della Provincia di Pisa, nei pressi degli edifici scolastici esistenti, quindi facilmente raggiungibile in modo sicuro direttamente dalle scuole interessate attraverso percorsi pedonali interni al Villaggio ed avrà una superficie lorda di circa 2.400 metri quadrati. Superficie che comprende due campi da gioco polivalenti di dimensioni regolamentari per la pratica del basket e della pallavolo e relativi servizi, spogliatoi e locali accessori, oltre lo spazio riservato agli spettatori".

A Pontedera da tempo si registra una certa carenza di spazi per la pratica di sport al chiuso. Con la nuova palestra che la Provincia realizza a servizio del Montale e del Marconi sarà possibile anche garantire una maggiore disponibilità nelle ore pomeridiane e serali per le società sportive cittadine.