Notte bianca, nuova formula. FdI: "Commercianti ascoltati"

Non una mega Notte Bianca ma una festa ridimensionata e altri eventi per animare il centro cittadino e quindi il commercio pontederese. Le decisioni prese dall’amministrazione comunale con le associazioni di categoria incrociano la soddisfazione di Fratelli d’Italia "per la decisione dell’amministrazione comunale di ascoltare le richieste avanzate dagli esercenti locali in merito alla programmazione degli eventi estivi del 2025". "È fondamentale – dice Raffaele Saviano, imprenditore e rappresentante di Fratelli d’Italia – che l’amministrazione tenga conto delle istanze degli esercenti, veri protagonisti e custodi del territorio, che ogni giorno lo vivono e lo conoscono meglio di chiunque altro. La loro visione imprenditoriale, spesso trascurata dall’attuale giunta, rappresenta una risorsa preziosa per lo sviluppo della nostra città".

La scorsa settimana l’amministrazione ha incontrato commercianti ed esercenti che avevano avanzato la proposta di ripristinare la tradizionale denominazione ‘Notte Bianca’ (anziché Notte Granata) e quella di organizzare un evento al mese fino ad ottobre, per mantenere alta l’attenzione sulla città durante tutta l’estate, sottolineando l’importanza di programmare gli eventi per tempo. "La proposta di strutturare una serie di eventi distribuiti nel tempo, con una programmazione chiara e mirata, è una visione che Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto – sostiene Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale –. Purtroppo, fino ad ora, l’amministrazione comunale ha preferito optare per eventi isolati e mastodontici, dettati più da esigenze di visibilità momentanea che da una strategia di sviluppo sostenibile per la città. Ci auguriamo che questo cambiamento rappresenti l’inizio di una vera e propria collaborazione con gli esercenti, fondamentale per il futuro di Pontedera". Ed infine. "Fratelli d’Italia ribadisce il suo impegno nel sostenere una programmazione che possa davvero valorizzare la città, rispondendo alle esigenze degli operatori locali e creando opportunità di sviluppo economico e culturale per tutta la comunità".