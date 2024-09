Nel mercato delle pulci. Vestiti e giochi vintage

Ci sono collezioni di scarpe e giochi da tavolo, carte Pokemon, fiori, oggetti riciclati o maglie da calcio. Quei vestiti che per misura o per gusto sono nell’armadio da anni e quei quadri che non trovano più spazio sui muri delle pareti. Ma c’è anche chi si è divertito – è la storia delle due bambine arrivate da Tirrenia e Marina di Pisa – a nascondere in uno scatolone tra i giornali degli oggetti da pescare a sorpresa.

Il Car Boot, il mercatino di vendita e scambio dell’usato organizzato da Ecofor ieri nel parcheggio del Teatro Era, in via del Gelso, ha visto la partecipazione di tanti venditori e altrettanti curiosi in cerca di affari. Oltre 100 novelli ed improvvisati commercianti che hanno aperto il proprio bagagliaio per mettere in vendita davvero di tutto. Per tanti è stata la prima volta, per qualcuno potrebbe diventare un lavoro. "È la prima volta che mi presento ad un mercatino del genere – ha detto Edoardo Pascarella di Prato che espone la sua collezione di sneakers, maglie da calcio autografate e abiti vari – ho già venduto tre pezzi in mattinata, mi sta piacendo e vorrei continuare, sto pensando che potrebbe diventare il mio lavoro". C’è soddisfazione anche nel bilancio di metà giornata di un suo coetaneo che però vende tutt’altro genere di oggetti. "Questo è il terzo mercatino che faccio in vita mia, è la prima volta qui – dice Edoardo Caponi di Pistoia ma che ha i genitori a La Rotta – è stata mia madre, che ne aveva già fatto uno qui, a convincermi a portare le carte da gioco. Per ora è stato proficuo, gli adulti preferiscono le carte da collezione, ai bambini piace la pesca a sorpresa". Prima volta anche per Arianna Lenzi e Riccardo, arrivati da Monterotondo Marittimo. "Ci è piaciuta l’idea – dicono – una bella opportunità. Anche dei nostri amici si sono accodati e ci hanno dato roba da portare, anche una signora che ha un negozio di intimo ci ha dato delle calze nuove".

Hanno preparato un banco per terra, su una coperta, le due bambine Sofia Torrente e Marina Novelli. "Da noi in Olanda i mercati delle pulci funzionano molto, noi mettiamo tutto per terra", dice una madre mentre le bambine mostrano lo scatolone delle sorprese. In questa edizione le quote di partecipazione per auto (10 euro) sono andati ad Ant. I prossimi appuntamenti sono sabato 26 ottobre, in collaborazione con Aism, e sabato 30 novembre, in supporto a Non più Sola.

Luca Bongianni