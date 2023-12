Effetto Natale. Due notti per lo shopping

Pontedera, 13 dicembre 2023 – Si vestono a festa i commercianti di Pontedera che nelle serate di venerdì 15 e sabato 16 dicembre si preparano ad accogliere i clienti nei propri negozi in orario notturno. XMas Stars è il primo evento organizzato dal nuovo centro commerciale naturale che, contestualmente al progetto We Are Pontedera, cercherà di rilanciare anche e soprattutto attraverso campagne social, il commercio pontederese. Venerdì e sabato i negozi saranno aperti dalle 16 alle 22.30. “Abbiamo ritenuto opportuno andare incontro a quei clienti che in questi giorni non riescono a venire nei negozi il pomeriggio – ha spiegato Alessandro Lonsi, presidente del Ccn – e così proprio come lo shopping sotto le stelle di luglio, terremo aperti i nostri negozi per accogliere clienti, pontederesi e non”. Ci saranno dei totem sul corso che pubblicizzerà il brand We Are Pontedera e poi ci sarà la musica in filodiffusione. Ma soprattutto, nel salotto buono di Pontedera ci saranno le illuminazioni natalizie ad accogliere gli avventori. Luminarie che non sono ancora state completate in città. “Gli eventi atmosferici delle scorse settimane hanno ritardo e fatto riprogrammare le installazioni delle decorazioni luminose ma nei prossimi giorni completeremo il programma andando ad installare luci anche in via Guerrazzi, via del Teatro, piazza Duomo per dirne alcune e nelle frazioni” ha detto il vicesindaco Alessandro Puccinelli, che ha accolto con piacere l’iniziativa del Ccn che l’amministrazione comunale ha sostenuto con 15.000 euro (8mila euro per il 2023 e 7mila euro per il 2024).

“Andiamo a concretizzare un progetto che parte da lontano – ha detto Puccinelli –. L’obiettivo, ripetuto più volte, è sempre stato quello di fare squadra, così andiamo ad allineare le risorse dell’amministrazione comunale con le risorse, e le idee, dei commercianti. Nelle difficoltà, e ne abbiamo superate tra pandemia, crisi energetica ecc., è fondamentale remare tutti nella stessa direzione”. Un’iniziativa accolta con piacere anche dalle associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, oltre che dagli oltre 70 negozi che hanno già aderito al progetto e che adesso sono pronti a mettersi in gioco.