"Mercatini ed eventi nella zona stazione"

Far vivere in sicurezza, riqualificandola, la zona della Stazione che deve assolutamente tornare ad essere integrata con il resto di Pontedera. E’ questo lo spirito di una proprosta che riguarda il quartiere della Stazione "realizzando nella piazza, in occasione delle festività, i mercatini di Natale con la Casa di babbo Natale e la festa di fine anno". E’ la proposta di Matteo Bagnoli capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Pontedera in vista delle festività natalizie. "Una proposta semplice da realizzare, senza alcun costo aggiuntivo per l’amministrazione comunale, e che contribuirebbe a far vivere in sicurezza, riqualificandola, una zona della città che deve assolutamente tornare ad essere integrata con il resto di Pontedera e non lasciata abbandonata a sé stessa come purtroppo sta accadendo".

"Inoltre, non ci sarebbe cosa migliore che organizzare questa due iniziative nel luogo che rappresenta la porta di accesso alla città per tutti coloro che arrivano utilizzando con il treno : aggiunge Bagnoli –.

Una proposta di buon senso che, qualora l’amministrazione comunale decidesse di intraprendere, troverebbe il nostro pieno sostegno".