Nasce la Fondazione. Gruppo Lupi

E’ stata costituita la Fondazione Gruppo Lupi. L’atto di fondazione è stato sottoscritto il 14 marzo scorso dall’amministratore delegato del Gruppo Lupi, Giacomo Gronchi. "La Fondazione Gruppo Lupi segna un nuovo capitolo nella nostra storia – si legge sulla pagina facebook dell’azienda che ha sede a Pontedera – Da sempre crediamo che il valore di un’impresa si misuri non solo nei risultati, ma nella cura per le persone e per la comunità. La Fondazione nasce da questa visione, per dare continuità al nostro impegno verso una cultura della sicurezza, prevenzione e responsabilità.

Un ringraziamento a chi ha reso possibile questo progetto, trasformando un’idea in realtà. Oggi iniziamo un nuovo percorso, con la consapevolezza che la sicurezza non è solo un dovere, ma un valore che ci guida ogni giorno".