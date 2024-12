Nando&Maila. Sonata per tubi al Persio Flacco

Domenica 5 gennaio alle 17 al teatro Persio Flacco, la Compagnia Nando&Maila presenta "Sonata per tubi", arie di musica classica per strumenti inconsueti. Spettacolo di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani e Marilù D’Andria, con l’aiuto alla creazione Marta Dalla Via e Federico Cibin. Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo che esplora le possibilità musicali di oggetti e attrezzi da circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. "Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi". Il concerto inizia con pezzi di tubo che volano e si trasformano in contrabbassi e violoncelli. La musica spazia tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong. Poi arriva una ragazzina, una principessa moderna, che sconvolge ogni armonia. Gli adolescenti di tutto il mondo sognano di essere eroi; ogni adolescente sente l’esigenza di fare qualcosa di straordinario per diventare adulto. Ne consegue un crescendo di canti polifonici, danze e prove di coraggio musicali e circensi, culminando in un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita adulta. Attraverso il circo e la musica, lo spettacolo illustra il viaggio dall’adolescenza all’età adulta, insegnando che la crescita e la maturazione richiedono coraggio, creatività e la capacità di vedere il mondo con occhi nuovi. Biglietti su www.ticketone.it e al botteghino del teatro.