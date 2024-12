Musica Santa Claus e un concorso irriverente

Sarà una domenica decisamente alternativa, molto musicale e altrettanto divertente quella che attende tutti coloro che vorranno partecipare alla Festa di Natale organizzata dai Commercianti di Fornacette e cantare letteralmente... insieme a Babbo Natale!

Domenica presso la bella piazza antistante il Museo della Bicicletta a partire dalle 14.30 sarà infatti il palcoscenico del più iconico e irriverente concorso canoro che sia mai stato ideato. Infatti tutti i bambini e gli adulti che si sono iscritti o si iscriveranno presso qualsiasi negozio del Centro Commerciale Naturale di Fornacette avranno l’opportunità di esibirsi, microfono in mano, cantando brani celebri, anche del repertorio natalizio, insieme al Babbo più paffuto e adorato di questo periodo, ovvero Babbo Natale.

E la cosa davvero importante e interessante è che tutti coloro che si esibiranno avranno diritto ad un premio. La novità di questo mega-karaoke in compagnia di Santa Klaus, è divertente: i migliori, ma anche i peggiori, se lo potranno aggiudicare. E’ stato infatti istituito un premio speciale per il concorrente più intonato, ma anche per quello più stonato, mentre per i primi classificati sono previsti dei premi maxi. Bambine e bambini inoltre avranno l’opportunità di consegnare la propria letterinadei desideri a Babbo Natale in persona e, come se non bastasse, chiunque farà acquisti in questo periodo in una delle attività del Ccn di Fornacette riceverà una cartolina omaggio che darà l’opportunità di partecipare ad una super estrazione natalizia che mette in palio 4 premi di assoluto valore.

In ordine: primo premio uno smart-watch, secondo premio un trattamento benessere, terzo premio un prosciutto e quarto premio un pecorino. In attesa del concerto di domenica per grandi e piccini con Babbo Natale e della tanto desiderata consegna delle letterine, le iscrizioni al concorso canoro restano aperte fino a sabato ed è possibile effettuarle in ogni esercizio del centro commerciale naturale di Fornacette.