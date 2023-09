Musica Il gran finale con dedica a Cecchetti

Ultimo spettacolo prima che cali il sipario. È in programma per sabato prossimo 30 settembre all’auditorium del Museo Piaggio il concerto di chiusura dell’edizione estiva del Pontedera Music Festival 2023. Una serata di sicuro particolare interesse, peraltro fortemente voluta dalla direzione artistica curata del maestro Luigi Nannetti, che vede protagonista un duo tutto al femminile con la straordinaria solista Daria Nechaeva, al violino, ed una delle più dotate musiciste, già molto conosciuta sul territorio toscano, la pianista Glenda Poggianti.

La singolarità del concerto risiede in primis senz’altro sul programma prescelto dalle due artiste: la celebre sonata ‘a Kreutzer’ di Ludwig van Beethoven e la meno nota ma difficilissima terza sonata di Edvard Grieg in do minore, due fra le più importanti pietre miliari del repertorio cameristico per violino e pianoforte.

La seconda motivazione, invece, è di carattere non strettamente musicale ma non per questo meno importante: la violinista, Daria Nechaeva, è dallo scorso gennaio una nuova docente di violino principale a seguito della prematura scomparsa del noto violinista e docente storico dell’Accademia Musicale Pontedera, Roberto Cecchetti, a cui il concerto è dedicato.

"Questo concerto – dice Nannetti – posto a chiusura della stagione concertistica 2023 ed in apertura del nuovo anno accademico, vuole rappresentare anche un ideale passaggio di consegne, tra due musicisti immensi, posto volutamente a simbolo di come la forza della musica e della passione per il rigore e lo studio possano andare oltre anche ciò che è ineluttabile".

L’appuntamento è quindi per sabato 30 settembre, alle ore 21, al Museo Piaggio. L’ingresso è libero con oblazione volontaria e prenotazione obbligatoria, da potersi fare sul sito del www.pontederamusicfestival.it. Un concerto che peraltro rientra nel ricco cartellone dei festeggiamenti di San Faustino, patrono di Pontedera.