Musica classica e lirica anche a Ponte a Egola: "Volumi sonori" dalla biblioteca alle frazioni

Un cartellone di concerti di musica classica e lirica, a cura del maestro Alessandro Licostini e presentati dal maestro Simone Faraoni. L’iniziativa è frutto della sinergia fra biblioteca “Mario Luzi” e Canto Rovesciato. Tre serate, una al mese, che prenderanno il via venerdì 28 marzo, alle 21.15, nella biblioteca, con il Duo Parker Brown, con Deborah Parker al violoncello e Henry Brown al pianoforte. Venerdì 11 aprile, sempre alle 21.15, è la volta del Recital del pianista Leonardo Ricciarelli. La vera novità di quest’anno è venerdì 23 maggio, alle 21.15, quando l’Ensemble Tertulia (quartetto di clarinetti) con Costanza Licostini, Alessandro Licostino, Claudio Rossetti e Caterina Matteoli, per la prima volta a Ponte a Egola, nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù.

"Torna l’appuntamento con Volumi Sonori, la rassegna di concerti di musica classica e lirica nata dall’importante collaborazione con il gruppo Canto Rovesciato e con il maestro Alessandro Licostini, un modo per portare la musica classica all’interno degli spazi della cultura – dice l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini -. Quest’anno una novità è l’appuntamento di Ponte a Egola: grazie alla disponibilità del parroco don Federico Cifelli portiamo questo evento anche nella frazione, rispettando un impegno che ci siamo assunti con i cittadini". "Le altre due serate, come da tradizione, si confermano invece in biblioteca a San Miniato, – aggiunge –, un luogo che diventa sempre più un contenitore culturale dove, oltre ai libri e alla lettura, si dà spazio anche alla musica, costruendo un cartellone vero e proprio, in grado di coinvolgere i molti appassionati che ci sono anche sul nostro territorio".