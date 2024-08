Musei e siti archeologici. Un calendario ricchissimo di visite nel mese di agosto

SANTA MARIA A MONTE

Agosto nei musei e nei siti archeologici di Santa Maria a Monte. Quasi tutti i giorni di questo mese è possibile visitare i maggiori punti attrattivi e dalla grande valenza storica e artistica del borzo Carducciano. Dal museo Casa Carducci, con la collezione pittorica permanente del maestro Possenti, sarà possibile partire per un tour itinerante gratuito che porta alla chiesa Collegiata, alla cisterna medievale, la torre dell’Orologio e, in conclusione, all’area archeologica La Rocca e l’annesso museo civico Beata Diana Giuntini che sarà aperto gratuitamente, con la possibilità di visitare i nuovissimi percorsi dedicati al concittadino Vincenzo Galilei e alle sue teorie musicali con innovative postazioni immersive e alla sezione di archeologia dove sono esposti i reperti provenienti da tutti gli scavi compiuti sul territorio comunale: Rocca, Sant’Ippolito in Anniano, i lavatoi di Valle Fontana e piazza della Vittoria.

"Questa giunta ha lavorato fin da subito per incentivare il turismo su Santa Maria a Monte e con l’apertura dei musei soprattutto nei fine settimana e l’organizzazione dei tour itineranti alla scoperta delle ricchezze storiche e artistiche – afferma la sindaca Manuela Del Grande – C’è stata un’ampia risposta a questa scelta politica, in quanto molti visitatori, si sono avvalsi di tale offerta. Il Comune concretizza un’offerta culturale importante per la conoscenza di Santa Maria a Monte. Inoltre, l’informazione costante che sta attuando il Comune ai locatori turistici ha come obiettivo di rendere edotta l’utenza e incentivarla a visitare le bellezze storiche e artistiche presenti nel Comune". Info: 333 3495164.