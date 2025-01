Mura, statale 68 e area camper. I tre cantieri chiave del 2025. Come cambiano viabilità e territorio

La ricostruzione del costone murario di San Felice, crollato lo scorso maggio. Il futuro della Statale 68, riaperta con senso unico alternato a fine 2024 dopo il cedimento franoso. Il progetto per una nuova area camper. Sono i tre punti cardine che scandiranno il 2025 nella città etrusca e che saranno sviscerati dall’amministrazione comunale durante un’assemblea pubblica fissata a domani, 10 gennaio alle 18, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori.

Partiamo dalle antiche fortificazioni medievali collassate nel maggio 2024: dopo la messa in sicurezza, ecco planare la data del 13 gennaio prossimo venturo come start dei cantieri che si muoveranno per la ricostruzione in toto e il rivestimento della porzione muraria franata. I lavori contano su una duplice linea di finanziamento, risorse della Soprintendenza e risorse regionali, le ultime che ammontano a 1 milione di euro.

Durante i cantieri, che si snoderanno fino alla fine di luglio, gioco-forza, viale Lorenzini sarà interdetto al traffico. Aperti i varchi elettronici lato Porta Marcoli e lato Porta Fiorentina per creare una viabilità alternativa. Resta il doppio senso di marcia a Docciola, mentre è in via di definizione il piano viabilità per il transito dei bus da parte di Autolinee Toscane.

Per quanto riguarda la Statale 68, il nodo della questione riguarda una progettualità definitiva da parte dell’ente competente, che non è il Comune, ricordiamo, ma Anas, affinché il tratto di strada sia riconsegnato completo di lavori che vadano a blindare, una volta per tutte, il pezzo della carreggiata.

La nuova area per i camper: quella che si trova nel maxi parcheggio di Docciola, stando le indicazioni dell’amministrazione comunale, è destinata a traslocare altrove per un duplice motivo: in prima battuta, andare a liberare stalli per le auto, e in secondo luogo creare il fondamentale accesso all’anfiteatro romano sul fronte turistico, con la fine della campagna di scavi già fissata al 2027. L’amministrazione comunale ha individuato, nella zona dei Cappuccini, la papabile area per creare lo spazio per la sosta dei camper.

"I disagi ci saranno sia per cittadini che per turisti, con la chiusura di viale Lorenzini - dice il sindaco Giacomo Santi - e chiediamo pazienza ai cittadini. Vien da sé che si tratta di cantieri e progetti importanti che vedranno la luce questo anno".

Ilenia Pistolesi