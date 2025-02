Mostra Esplosione di colori al Museo Piaggio

Il museo Piaggio di Pontedera ospiterà dal 1 marzo al 5 aprile la mostra personale Dolcevita dell’artista Skim a cura di Riccardo Ferrucci, il coordinamento di Filippo Lotti, prodotta da casa d’arte San Lorenzo e supportata da Fuoriluogo servizi per l’arte. L’inaugurazione è prevista alle ore 17 in un evento che si preannuncia come un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea.

L’iniziativa promossa dalla fondazione Piaggio, dal Comune di Pontedera, dalla Regione Toscana e dalla fondazione per la cultura Pontedera, offrirà al pubblico la possibilità di ammirare non solo la consueta produzione dell’artista ma anche una serie di opere inedite dedicate agli iconici veicoli Piaggio, dalla Vespa all’Ape, fino al Ciao. Le opere di Skim, caratterizzate dal suo inconfondibile Kaos Armonico, sorprenderanno gli spettatori per la loro capacità di mescolare esplosioni di colori e profondità concettuale, creando composizioni complesse che inviteranno ogni persona a un viaggio personale tra storie e simbolismi.

La mostra si prospetta dunque come un’esperienza immersiva in cui ogni opera, frutto di un accumulo armonioso di elementi differenti, offrirà molteplici chiavi di lettura e interpretazioni. L’artista ormai noto per il suo motto "In color we trust" confermerà il suo percorso di successo attraverso esposizioni, performance e opere pubbliche e tra le iniziative che arricchiranno l’evento, il Comune di Pontedera, coinvolgerà gli studenti del Liceo XXV Aprile in un laboratorio didattico guidato da Skim, che culminerà nella realizzazione di una grande tela dal suo stile iconico, destinata a essere presentata al museo nel corso della mostra.

Inoltre l’artista trasformerà un muro della scuola in un murales suggestivo, capace di restituire allo spazio un significato di riqualificazione e speranza. Un altro intervento significativo sarà la decorazione di una panchina gigante che al termine della mostra verrà collocata in un punto panoramico del territorio pontederese e per completare l’esperienza espositiva, i visitatori fin dal loro arrivo al museo Piaggio, potranno osservare nel piazzale esterno la monumentale Vespa dipinta da Skim per il Vespa World Days 2024.