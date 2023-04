Mostra Dialoghi con Palazzo Minucci Solaini

Con il proposito di entrare nella quotidianità sociale, creando luoghi abituali di confronto tra situazioni diverse nello spazio e nel tempo, di modi diversi con cui l’uomo ha affrontato e affronta la propria realtà si è creato un dialogo a più voci con dieci installazioni del Gruppo artistico "LavorareCamminare" che saranno ospitate al museo civico. La mostra, a ingresso libero, dal titolo "Dialoghi con Palazzo Minucci Solaini" è curata da Ilario Luperini ed ha il patrocinio del Comune di Volterra e sarà inaugurata oggi alle 17.30. "Siamo onorati di ospitare a Volterra questa seconda esposizione dei ‘Dialoghi con Palazzo Minucci Solaini’ del gruppo LavorareCamminare, nato da un’esperienza espositiva realizzata nel 2011 ai Bottini dell’Olio di Livorno – dichiara Dario Danti, assessore alle culture del Comune di Volterra - Il nome scelto dal gruppo è tratto da una canzone dello straordinario cantautore livornese Piero Ciampi ed esprime al meglio la concezione che i membri dello stesso gruppo hanno dell’arte: essa è intesa come opera viva che si rinnova e si rigenera, come un’occasione per rendere esplicito il lavoro, opportunità di concreta attività volta a camminare, ovvero a maturare, a sperimentare, a cambiare giorno dopo giorno. Una rivoluzione permanente che guarda all’avvenire."

In questa mostra, accanto agli storici fondatori, entrano a far parte altre Dieci installazioni di donne e uomini capaci di affrontare questioni scottanti dell’attualità, ma anche di disegnare castelli immaginari, che percepiscono la possibilità di rappresentare l’ignoto, viaggiare in paesi inesistenti, inventare trasmigrazioni e rivisitazioni di mondi onirici, avventure poetiche, favole concepite nella loro spiritualità; e che ci ricordano che l’arte ha anche il compito di trasmettere sentimenti e emozioni e di combattere la sempre più dilagante assuefazione al brutto, Gli artisti: Manlio Allegri, con Tre racconti; Giuseppangela Campus, Aldo Filippi, Bruno Florio, Paolo Grigò, I Santini Del Prete, Piero Mochi, Paolo Netto, Isabella Scotti e Bruno Sullo. La mostra sarà visitabile, tutti i giorni dalle 9 alle 19, fino al 7 maggio.