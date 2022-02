Volterra, 16 febbraio 2022 - Si accascia in strada e muore davanti ai passanti. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Accade a Volterra, nella mattina di mercoledì 16 febbraio. Si tratta di un 93enne del posto. L'uomo stava passeggiando quando a un certo punto ha perso i sensi. I primi soccorsi sono stati dati agli abitanti della zona e dai passanti stessi, che hanno chiamato i soccorsi. E' successo in via Traversa. E' intervenuta un'ambulanza da Saline di Volterra e l'automedica. Il personale sanitario ha tentato la rianimazione senza esito.

