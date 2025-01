Uomo trovato morto in casa, ipotesi omicidio

Orciano Pisano (Pisa), 29 gennaio 2025 – Giallo a Orciano Pisano, in provincia di Pisa. Un uomo di circa 80 anni è stato trovato morto in casa.

Al momento non è chiaro quanto accaduto, ma sembra che l’anziano sia stato trovato deceduto nel suo appartamento con alcune ferite in faccia. Una situazione che potrebbe far pensare a un sospetto omicidio. Anche perché la casa sembra sia stata trovata completamente a soqquadro.

Il ritrovamento dell’uomo è avvenuto intorno a mezzogiorno. La casa si trova vicino alla sede del Comune.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi.