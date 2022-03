Morto a 94 anni il maestro Leo Ricci

Un giorno prima del suo 94esimo compleanno, è venuto a mancare il maestro Leo Ricci. Per più di 30 anni aveva esercitato la professione alle elementari a Santa Croce, in particolare alla Carducci. Vincitore di concorso, aveva iniziato con la moglie Emilia, anch’ella insegnante, nelle Marche, per poi trasferirsi in Toscana, a Chianni e successivamente, a Usciana, Staffoli e Santa Maria a Monte. Infine, Santa Croce. Stimato e apprezzato, era per tutti il Maestro, uomo di profonda cultura e di grandi principi morali che ha trasmesso ai figli Mauro e Silvia e agli alunni. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella Collegiata di S.Lorenzo Martire.

Marco Lepri