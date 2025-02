Pontedera, 10 febbraio 2025 – Lutto in Valdera per la morte della dottoressa Antonella Rubino, medico dell'Unità funzionale Cure primarie della Valdera. A dare notizia della scomparsa è la stessa Azienda Usl Toscana nord ovest esprimendo cordoglio.

A ricordare Antonella sono, a nome di tutti i colleghi, Massimo Giraldi, responsabile cure primarie Valdera, e Patrizia Salvadori, fino a poche settimana fa direttrice della Zona distretto Valdera-Alta Val di Cecina. "Ci piace ricordare Antonella come il medico di comunità dall'animo gentile - scrivono Giraldi e Salvadori - sempre pacata, empatica, aveva un pensiero per tutti e anche la soluzione più giusta ai problemi. Linguaggio elegante e raffinato, essenziale nei contenuti. Oltre a essere una brava professionista, era prima di tutto una persona disponibile e attenta, con grande senso di responsabilità e una elevata umanità, soprattutto nei confronti dei più fragili. Nello stesso tempo era anche molto attenta e premurosa nei confronti dei colleghi. Per tutti noi è stata una perdita inaspettata e improvvisa di una gran bella persona".