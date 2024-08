Mondo digitale e servizio civile. Ecco 21 posti retribuiti nel Cuoio

Una nuova opportunità per i giovani del territorio di svolgere un servizio ad alto valore formativo. Nell’ambito del Servizio Civile Digitale, sono stati finanziati tre progetti del Comune di Santa Croce per un totale di 21 volontari tra i 18 e i 29 anni che prenderanno servizio anche nei Comuni di Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, San Miniato e Santa Maria a Monte. Questi i temi del progetto. Cultura e connessioni digitali (8 posti): incoraggiare l’apprendimento e l’innovazione digitale. Promozione dell’educazione digitale: un ponte verso i servizi comunali online (9 posti). Digitale e sociale: educazione per una comunità connessa (4 posti). Questi progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolato su cinque giorni a settimana.

L’operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale un contratto che stabilisce, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile attualmente pari a 507, 30 euro mensili. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on line entro le 14 del 26 settembre.Per maggiori informazioni e assistenza alla presentazione della domanda è possibile contattare lo sportello dedicato al numero 0571 389974 o via mail all’indirizzo [email protected], da lunedì a venerdì ore 9-13.30, martedì e giovedì anche 15-17.30.