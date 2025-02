Modifiche al regolamento dell’Imu

SANTA CROCENel consiglio comunale di stasera anche le modifiche al regolamento Imu del Comune di Santa Croce. "Nessuna variazione dal punto di vista contributivo, in tal senso rimarrà quanto già stabilito da questa amministrazione Giannoni – spiega l’assessore Renato Rusconi (nella foto) – Le modifiche andranno a chiarire alcuni aspetti normativi in materia di accertamento. Abbiamo deciso di fare chiarezza sugli articoli 21 e 22 dove si parla di poteri del Comune e dell’attività di controllo e accertamento".

"I Comuni – aggiunge Rusconi – possono disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie salvo per quanto riguarda l’individuazione e definizione dell’imponibile, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. In forza di questo principio abbiamo voluto perseguire la massima partecipazione del contribuente mantenendo la garanzia del contraddittorio e abbiamo quindi riscritto o modificato alcuni articoli del regolamento".

"L’obiettivo è di andare a intercettare coloro che dovrebbero pagare e non pagano o pagano in modo non corretto – conclude Renato Rusconi – Il Comune potrà chiedere documenti in materia di locazione o in generale dell’utilizzo dell’immobile, accedere alle banche dati di altri enti. Potremmo chiedere agli amministratori di condominio copia del registro anagrafico condominiale corredato dal numero degli occupanti o detentori della singole unità immobiliari ed aree condominiali Il Comune inoltre, come specificato nell’articolo 22, potrà anche procedere alla verifica e accertamento nel caso di dichiarazioni incomplete o infedeli e mettere in campo tutta una serie di altre azioni che ci permetteranno di capire meglio se il contribuente è in buona fede o meno".